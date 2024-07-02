تعرف على معلقي نهائي كأس الجزائر 2024

راهن التلفزيون العمومي على أصحاب الخبرة، محمد جمال بولطيور وبلال بناري للتعليق على المباراة التاريخية المرتقبة، نهائي كأس الجزائر 2024 الذي سيجمع بعد غد شباب بلوزداد ومولودية الجزائر، عبر القنوات الأرضية وكنال ألجيري والأمازيغية والشبابية.

وتماشيا مع أهمية وقيمة الحدث الكروي، خصص التلفزيون العمومي برنامجا ثريا ينطلق مساء غد الخميس عبر برنامج خاص "ليلة النهائي" من تقديم توفيق دربال الذي سيستضيف ضيوفا من الفريقين (مسيرين ولاعبين سابقين) مع نقل مباشر من إقامة الشباب والمولودية ترصد عبر موفدي التلفزيون آخر أخبار الناديين العاصمين.

يوم الجمعة سيكون يوما مفتوحا للنهائي على التلفزيون العمومي (يوم النهائي) ينطلق في حدود الساعة العاشرة صباحا ويمتد إلى غاية منتصف الليل، والبداية مع نقل مباشر من ملعب 5 جويلية للتعرف على الأجواء هناك يرافقها "بلاطو" من شارع الشهداء مع مشاركة عدد من الضيوف ينتمون إلى الفريقين وبمشاركة محللي التلفزيون.

وعلى امتداد الساعات الأولى من "يوم النهائي" سيقدم التلفزيون العمومي مادة دسمة للمشاهدين تتضمن عددا من الروبورتاجات الخاصة بنادي "العقيبة" و "العميد" تعود بنا إلى الماضي المجيد وتحكي مختلف التتويجات في هذه المنافسة والحاضر المشرف مع تألقهما اللافت في هذا الموسم.

ولنقل أجواء الحدث من معاقل الفريقين ستكون هناك فرقتان تلفزيونيتان واحدة في حي بلوزداد وأخرى في باب الوادي لرصد الأجواء وردود أفعال الجماهير والمشجعين هناك قبل وأثناء وبعد المباراة.

وبعد توقف يفرضه نقل صلاة الجمعة، سيكون التركيز كاملا على النهائي من ملعب 5 جويلية مع بلاطو تحليلي مصغر هناك، تدعمه كاميرات متنقلة لنقل الكواليس منذ وصول حافلتي الفريقين إلى الملعب ودخولها غرف تغيير الملابس مع بلاطو تحليلي آخر من استديوهات التلفزيون بشارع الشهداء والذي من المقرر أن يتواصل بعد نهاية المباراة ويستقبل في السهرة الكأس والأبطال المتوجين.