الرئيس تبون يشرف على تدشين ملعب الدويرة

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الأربعاء بالدويرة (الجزائر العاصمة) على تدشين ملعب الشهيد علي عمار المدعو "علي لابوانت".

وجاء تدشين هذا المرفق الرياضي العصري في إطار زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها رئيس الجمهورية إلى ولاية الجزائر.

وتبادل رئيس الجمهورية، الذي منح هذا الملعب لفريق مولودية الجزائر، أطراف الحديث مع مسيري هذا الفريق المتوج بالبطولة الوطنية هذا الموسم.

ويتسع الملعب لـ40 ألف متفرج وملعبين للتدريبات ويحتوي على 04 غرف لتغيير الملابس وقاعات للعلاج والتدليك بالإضافة على قاعة لاستقبال كبار الشخصيات.

كما يتوفر الملعب على حضيرة للسيارات بسعة 3260 سيارة وحضيرة للحافلات تسع 50 حافلة وحضيرة لسيارات رجال الإعلام تسع 62 مركبة وأخرى لكبار الشخصيات بسعة 164 مركبة وحضيرة للحماية المدنية والمصالح الأمنية 62 مركبة.

ويحتوي الملعب على 06 مداخل ومهبط خاص بالحوامات.