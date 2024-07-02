البنك الدولي مستعد لتطوير مشاريع استراتيجية مع سوناطراك

استقبل الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي، اليوم بمقر المديرية العامة للشركة، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) أوسمان ديون والوفد المرافق له، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى الجزائر.

خلال هذا اللقاء، ناقش الطرفان حسب بيان المجمع العمومي سبل تعزيز التعاون، كما تطرق الرئيس المدير العام لسوناطراك رشيد حشيشي إلى أنشطة سوناطراك ودورها الرائد في صناعة الغاز، وكذا المشاريع الكبرى ذات القيمة المضافة في البتروكيمياء، بالإضافة إلى المشاريع الحيوية التي أنجزتها سوناطراك في مجال تحلية مياه البحر.

وبهذا الخصوص، نوّه الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك بأهمية صناعة الغاز الطبيعي، الذي يبقى من الطاقات النظيفة التي يجب الاعتماد عليها لتحقيق رؤية الانتقال الطاقوي.

من جانبه، أبدى نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أوسمان ديون، اهتمامه بدور سوناطراك في ميدان الانتقال الطاقوي، وأشاد بأدائها المتميز ودورها الرائد في تطوير وتعزيز الاقتصاد الجزائري، وأعرب عن استعداد البنك الدولي لدعم تطوير المشاريع الاستراتيجية والهيكلية لسوناطراك.

كما تم الاتفاق في هذا الصدد، على تحديد موعد لاجتماع فريق عمل يجمع بين ممثلي البنك الدولي وسوناطراك لدراسة أفضل السبل لتعزيز التعاون.

جدير بالذكر، أن البنك الدولي مسؤول عن تمويل البلدان بغرض التطوير والتنمية الاقتصادية والاجتماعية على الأمد البعيد، حيث تعمل هذه المنظمة على توفير الدعم الفني والمالي في هذا الشأن.