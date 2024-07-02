آخر الأخبار
إشتراك دخول
رياضة

شباب قسنطينة يجدد عقود الكوادر

3 جولية 2024 ()
+ -

أعلن نادي شباب قسنطينة، اليوم الأربعاء، تجديد عقد أفضل لاعب في صفوف الفريق خلال الموسم المنقضي، إبراهيم ذيب.

وجاء في الصفحة الرسمية للنادي على "الفايسبوك": "تعلن إدارة النادي الرياضي القسنطيني عن تجديد عقد اللاعب وقائد الفريق إبراهيم ذيب لمدة ثلاث مواسم إلى غاية ".

وكان اللاعب الذي انتهى عقده هذه الصائفة محل أطماع عدة أندية وفق ما نقلت تقارير إعلامية.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلن النادي القسنطيني تجديد عقد أحد الكوادر والقطعة المهمة في وسط الميدان، محمد بن شعيرة.

وجاء في صفحة النادي على "الفايسبوك": "تعلن إدارة النادي الرياضي القسنطيني عن تمديد عقد اللاعب بن شعيرة محمد  لموسم إضافي إلى غاية ".

ويتواصل "السوسبانس" بخصوص المدافع الدولي، محمد الأمين مداني، الذي انتهى عقده مع النادي القسنطيني خلال شهر جوان الفارط، حيث ستكون مهمة إدارة "السنافر" صعبة في الإبقاء عليه في ظل منافسة شديدة من عدة أندية.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    نجل بلماضي مع "العنابي"

    13625 قراءة
  • 3

    "يداك أوكتا وفوك نفخ"

    11097 قراءة
  • 4

    عنابة: محتجون يغلقون شاطئ جنان الباي أمام المصطافين

    10344 قراءة
  • 5

    غزة.. مسؤولون أمريكيون مستقيلون يصدرون بيانا

    5630 قراءة