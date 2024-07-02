شباب قسنطينة يجدد عقود الكوادر

أعلن نادي شباب قسنطينة، اليوم الأربعاء، تجديد عقد أفضل لاعب في صفوف الفريق خلال الموسم المنقضي، إبراهيم ذيب.

وجاء في الصفحة الرسمية للنادي على "الفايسبوك": "تعلن إدارة النادي الرياضي القسنطيني عن تجديد عقد اللاعب وقائد الفريق إبراهيم ذيب لمدة ثلاث مواسم إلى غاية ".

وكان اللاعب الذي انتهى عقده هذه الصائفة محل أطماع عدة أندية وفق ما نقلت تقارير إعلامية.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلن النادي القسنطيني تجديد عقد أحد الكوادر والقطعة المهمة في وسط الميدان، محمد بن شعيرة.

وجاء في صفحة النادي على "الفايسبوك": "تعلن إدارة النادي الرياضي القسنطيني عن تمديد عقد اللاعب بن شعيرة محمد لموسم إضافي إلى غاية ".

ويتواصل "السوسبانس" بخصوص المدافع الدولي، محمد الأمين مداني، الذي انتهى عقده مع النادي القسنطيني خلال شهر جوان الفارط، حيث ستكون مهمة إدارة "السنافر" صعبة في الإبقاء عليه في ظل منافسة شديدة من عدة أندية.