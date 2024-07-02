مولودية الجزائر تتسلم "مفاتيح" ملعب الدويرة

تسلم نادي مولودية الجزائر، اليوم الأربعاء، رسميا، قرار تسيير ملعب علي عمار، وبالتالي فإن بطل الجزائر 2023-2024 سينتقل إلى استقبال منافسيه على هذا المرفق الرياضي العصري الموسم المقبل.

وأشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالدويرة على تدشين ملعب الشهيد علي عمار المدعو "علي لابوانت"، وذلك في إطار زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها رئيس الجمهورية إلى ولاية الجزائر.

وبالمناسبة قام رئيس الجمهورية بتبادل أطراف الحديث مع مسيري فريق مولودية الجزائر وسلمهم المرسوم الرئاسي الذي يقضي بتخصيص ملعب الشهيد "علي لابوانت" لهذا الفريق العريق.

كما طاف رئيس الجمهورية بمختلف أجنحة ومرافق هذه المنشأة الرياضية التي تتسع لـ 40 ألف متفرج وملعبين للتدريبات قبل أن يقوم بإطلالة من المقصورة الرئاسية للملعب.

للإشارة، شيد ملعب الشهيد "علي لابوانت" وفق المقاييس والمعايير الدولية، حيث يتوفر على 4 غرف لتغيير الملابس وقاعات للعلاج والتدليك، بالإضافة إلى قاعة لاستقبال كبار الشخصيات.

وتتوفر هذه المنشأة الرياضية على ستة مداخل ومهبط خاص بالحوامات وحظيرة للسيارات.