وفاة السفير الروسي .. رئيس الجمهورية يعزي بوتين

وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة تعزية إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إثر وفاة سفير فدرالية روسيا بالجزائر، فالوريان شوفاياف.

وجاء في رسالة التعزية: "فخامة الرئيس، تلقينا ببالغ الحزن والأسى خبر وفاة سعادة سفير فدرالية روسيا بالجزائر، السيد فالوريان شوفاياف، الذي مثل بلاده أحسن تمثيل وساهم أيما مساهمة في تعزيز وتوطيد علاقات الصداقة والتعاون بين بلدينا الصديقين".

وعلى إثر هذه الفاجعة، يضيف الرئيس في الرسالة : "أتقدم باسمي الشخصي وبإسم الجزائر شعبا وحكومة، بخالص التعازي للحكومة ولشعب فيديرالية روسيا الصديقة ومن خلالكم لعائلة الفقيد المكلومة، معربين لكم عن أصدق مشاعر التعاطف والمواساة".

وأضاف رئيس الجمهورية في رسالته : "وإذ نجدد لكم تعازينا الخالصة، تقبلوا، فخامة الرئيس، أسمى عبارات التقدير والاحترام".