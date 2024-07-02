آخر الأخبار
إشتراك دخول
مجتمع

مستجدات جريمة القتل البشعة بعنابة

3 جولية 2024 ()
+ -

عقد وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، مساء اليوم، ندوة صحفية لتنوير الرأي العام بخصوص الجريمة المروعة التي هزت عنابة يوم الأحد الأخير، حيث أوضح أن زوجة شقيق والد الطفلين بمعية صديقتها هما من قاما بذبح الجدة وحفيدها، فيما لا يزال الحفيد الثاني يتواجد في قسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي.

وأضاف وكيل الجمهورية أن الطفل الناجي من الجريمة وقبل خضوعه لعملية جراحية صرح للضبطية القضائية باسم الجانيتين، وهو ما مكن عناصر الأمن من الإسراع في القبض عليهما والعثور على المسروقات، التي تشمل مصوغات الجدة صاحبة المسكن وأربع جوازات سفر.

واعترفت المتهمتان بالجريمة، وتم إيداعها الحبس المؤقت من قبل قاضي التحقيق بمحكمة عنابة .

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    بكالوريا.. نتائج "مبشرة" في هذه الشعبة

    7759 قراءة
  • 3

    أفراح محرز تتواصل في كومو

    5916 قراءة
  • 4

    علم الجزائر يرفرف في موقع تصوير مسلسل "دالاس" الشهير

    5676 قراءة
  • 5

    رئيس الجمهورية يعطي إشارة انطلاق توزيع أزيد من ربع مليون مسكن (فيديو)

    3801 قراءة