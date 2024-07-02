مستجدات جريمة القتل البشعة بعنابة

عقد وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، مساء اليوم، ندوة صحفية لتنوير الرأي العام بخصوص الجريمة المروعة التي هزت عنابة يوم الأحد الأخير، حيث أوضح أن زوجة شقيق والد الطفلين بمعية صديقتها هما من قاما بذبح الجدة وحفيدها، فيما لا يزال الحفيد الثاني يتواجد في قسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي.

وأضاف وكيل الجمهورية أن الطفل الناجي من الجريمة وقبل خضوعه لعملية جراحية صرح للضبطية القضائية باسم الجانيتين، وهو ما مكن عناصر الأمن من الإسراع في القبض عليهما والعثور على المسروقات، التي تشمل مصوغات الجدة صاحبة المسكن وأربع جوازات سفر.

واعترفت المتهمتان بالجريمة، وتم إيداعها الحبس المؤقت من قبل قاضي التحقيق بمحكمة عنابة .