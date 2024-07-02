تطورات جديدة في مفاوضات وقف إطلاق النار

قال جهاز الاستخبارات الصهيوني (الموساد)، في بيان، إن "إسرائيل" تدرس رد حركة "حماس" على اقتراح يتضمن اتفاقا على إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وجاء في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نيابة عن الموساد: "الوسطاء في اتفاق الرهائن قدموا لفريق التفاوض رد حماس على الخطوط العريضة لصفقة الرهائن".

وأضاف البيان: "إسرائيل تدرس الرد وسترد على الوسطاء".

في الجانب الآخر، صرح مصدر مسؤول في حركة "حماس": تبادلنا بعض الأفكار مع الإخوة الوسطاء بهدف وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني".

وتأتي هذه تطورات بعد ركود في المفاوضات بين الجانبين استمر لعدة أيام، إثر فشل كل الجولات السابقة في التوصل إلى اتفاق بين الكيان الصهيوني وحركة "حماس".