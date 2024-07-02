6 قطاعات وزارية للحد من اضطرابات التموين بالوقود

تعكف 6 قطاعات وزارية على خطوات تنسيقية لتأمين واستدامة إمدادات الوقود عبر كامل التراب الوطني، من خلال تشكيل فريق عمل مشترك بين القطاعات المعنية، يتكفل بالدراسة المعمقة للملف واقتراح حلول عملية.

يتعلق الأمر، حسب بيان وزارة الطاقة والمناجم، تلقت "الخبر" نسخة منه، بكل من وزارة الطاقة، وزارة الأشغال العمومية، وزارة النقل، بالإضافة إلى كل من وزارة المالية، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وزارة الدفاع الوطني.

في هذا الشأن، ترأس وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم، اجتماعات تنسيقيا ضم إلى جانب ممثلي ومسؤولي القطاعات الوزارية كل من الرؤساء المدراء العامون لمجمعات سوناطراك وسونلغاز، والرئيس المدير العام لشركة نفطال، وإطارات من وزارت القطاعات والشركات المعنية.

أكد المشاركون في اللقاء على "استعدادهم التام لدراسة ومعالجة جميع المعوقات بغية توفير الشروط الملائمة لتحقيق النتائج المرجوة من خلال تشكيل فريق عمل مشترك بين القطاعات المعنية، يتكفل بالدراسة المعمقة للملف واقتراح حلول عملية"، ذكر البيان أن "الهدف هو الحد من اضطرابات التموين بالوقود عبر كامل التراب الوطني على المدى القصير، المتوسط والبعيد".

وتم خلال هذا اللقاء تقديم عرض مفصل حول وضعية عملية التموين بالوقود عبر كامل التراب الوطني من طرف الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية "نفطال"، حيث تم مناقشة ودراسة العديد من الجوانب المتعلقة خصوصا بنقل وتخزين الوقود والبنى التحتية الضرورية لضمان تأمين واستدامة التموين بالوقود عبر كامل التراب الوطني ولاسيما بالمناطق البعيدة.

كما أجمع الوزراء وممثلي القطاعات الحاضرة إلى أن هذا اللقاء يهدف بالدرجة الأولى إلى "تعميق التشاور والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتحديد ومعالجة المعوقات التي تعترض السير الحسن والمنتظم لعملية التموين بالوقود بمختلف أنواعه وعبر كامل التراب الوطني وكذا تفادي التذبذبات والنقائص المسجلة في هذا المجال مع البحث عن سبل معالجتها".