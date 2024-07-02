بايدن يبعث رسالة تهنئة للرئيس تبون

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة تهنئة من نظيره الأمريكي، جوزيف بايدن، بمناسبة عيد الاستقلال الوطني.

وجاء في رسالة الرئيس بايدن: "إذ تحتفلون بالذكرى الـ62 لاستقلال بلدكم, يوم الخامس يوليو، أتقدم إليكم وإلى الشعب الجزائري بأطيب التهاني، باسم شعب الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف الرئيس الأمريكي "إن الشراكة طويلة الأمد القائمة بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية تكتسي اليوم أهمية أكثر من أي وقت مضى. سويا، ننسق جهودنا من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الصراعات في السودان وتعزيز الأمن والحوكمة في جميع أنحاء منطقة الساحل".

"علاقاتنا الاقتصادية والتجارية تستمر هي الأخرى في التطور. لقد لعبت الريادة الإقليمية للجزائر دورا حاسما في حل أشد المشاكل إلحاحا في العالم على غرار الجريمة العابرة للحدود والتطرف وعدم الاستقرار والنزاعات. كما أتطلع خلال العام المقبل إلى تعميق العلاقات بين بلدينا واقتصاداتنا وشعوبنا بشكل أكبر، لا سيما عن طريق التبادلات في مجالي التعليم والتجارة"، أردف الرئيس بايدن.

وختم الرئيس الأمريكي رسالته بالقول "ومن خلال العمل في إطار التعاون الوثيق، أنا واثق من أن الجزائر والولايات المتحدة ستواصلان دفع رؤيتهما المشتركة لعالم يسوده السلام والازدهار. وأتمنى لكم وللشعب الجزائري عيد استقلال سعيد".