"كان" 2025: تفاصيل قرعة التصفيات

ستُقام قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا، المغرب 2025، يوم غد الخميس، 4 يوليو 2024، بمدينة جوهانسبورغ الجنوب إفريقية.

وستبدأ القرعة في تمام الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي (12:30 بتوقيت غرينتش)، بمشاركة 48 بلدا إفريقيا، من أجل تحديد المتأهلين الـ24 للنسخة الـ35 من الحدث الكبير على الأراضي الإفريقية.

وصنفت المنتخبات وفقًا لآخر ترتيب للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الصادر في 20 يونيو 2024.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة على أربعة أوعية، حيث ستضم الأوعية الأولى المنتخبات ذات التصنيف الأعلى، وتم تطبيق نفس الإجراء على الأوعية 2 و3 و4 لتكوين المجموعات.

سيتم تشكيل 12 مجموعة تحتوي كل منها على 4 منتخبات (منتخب من كل وعاء)، حيث سيتأهل الأول والوصيف من كل مجموعة، ما عدا مجموعة المغرب، التي ضمنت تأهلها إلى النهائيات باعتبارها البلد المضيف.

بالنسبة للمنتخبين اللذان سيحتلان المركز الأول والثاني في المجموعة التي تضم المغرب، والذي تأهل تلقائيًا على اعتباره البلد المضيف للمنافسة، سيتم تطبيق السيناريوهات التالية:

- إذا كان البلد المضيف في المركز الأول، سيتأهل البلد المضيف بالإضافة إلى صاحب المركز الثاني في المجموعة.

- إذا كان البلد المضيف في المركز الثاني، سيتأهل البلد المضيف بالإضافة إلى صاحب المركز الأول في المجموعة.

- إذا كان البلد المضيف في المركز الثالث أو الرابع، سيتأهل البلد المضيف بالإضافة إلى صاحب المركز الأول في المجموعة.

وضمن المنتخب الوطني تواجده على رأس إحدى المجموعات الـ12 بما أنه يتواجد في التصنيف الأول خلال عملية القرعة.

تصنيف المنتخبات: