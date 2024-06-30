25 ألف مستوطن اقتحموا الأقصى في النصف الأول من 2024

أفادت معطيات رسمية فلسطينية، أول أمس، بأن أكثر من 25 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى في القدس المحتلة خلال النصف الأول من العام 2024، مشيرة إلى استشهاد 23 مواطنا في القدس وضواحيها خلال الفترة نفسها. وقالت محافظة القدس، أعلى سلطة محلية حكومية تمثل المدينة، إن 25 ألفا و54 “مستعمرا” اقتحموا المسجد خلال الأمر الواقع الذي فرضه الاحتلال، والمسمى بالفترتين الصباحية والمسائية بمساندة شرطة الاحتلال، وأدوا خلال الاقتحامات صلوات وطقوسا تلمودية. وطوال النصف الأول من 2024، واصلت السلطات الإسرائيلية حصار المسجد الأقصى، و«الذي فرضته منذ السابع من أكتوبر الماضي (تاريخ بدء الحرب على غزة)، من خلال تقييد دخول المصلّين المسلمين إليه”، وفق المحافظة.



وعن المقدسات المسيحية، رصد التقرير حرمان آلاف المسيحيين هذا العام من الوصول إلى القدس لإحياء الأعياد، والتضييق عليهم، مشيرا إلى أن “بلدية الاحتلال سلمت (خلال جوان 2024) رؤساء كنائس في القدس ويافا والناصرة والرملة قرارا بأن بلدية الاحتلال ستتخذ إجراءات قانونية ضدهم، بسبب عدم دفع الضرائب العقارية (الأرنونا)، وذلك بما يتعارض مع اتفاقية الوضع القائم والقوانين الدولية”.



