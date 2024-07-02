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رياضة

إدارة "الكناري" توضح بخصوص قضية "الشعار"

3 جولية 2024 ()

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أكدت إدارة شبيبة القبائل أن شعار النادي، الذي علق على واجهة ملعب المجاهد حسين آيت أحمد، تم نزعه وسيتم تعويضه بشعار آخر أكبر حجما.

وجاء في صفحة النادي على "الفايسبوك": "إدارة النادي بقيادة الرئيس الهادي ولد علي تؤكد تكفل والي الولاية جيلالي دومي بعملية تغيير الشعار".

وأثار صغر حجم الشعار الذي تم تعليقه ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء بالملعب سخط كبير لأنصار النادي على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن المرتقب أن يدشن ملعب المجاهد حسين آيت أحمد، معقل شبيبة القبائل الجديد، قريبا، حيث يعد آخر الملاعب الجديدة بعد أن أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء على تدشين ملعب علي عمار بالعاصمة.

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