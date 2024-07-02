3 قتلى في حادث مرور بالأغواط

شهدت ولاية الأغواط، مساء اليوم، وقوع حادث مرور مميت بالطريق الولائي رقم 230 الرابط بين بلديتي الحويطة وتاجرونة ،على مستوى إقليم بلدية الحويطة، أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة شخصين بجروح.

وجاء في بيان مصالح الحماية المدنية: "تدخلت وحدة القطاع للحماية المدنية بتاجرونة وبدعم من الوحدة الرئيسية للحماية المدنية الأغواط، اليوم على الساعة الثامنة مساء و57 د لأجل حادث مرور مميت تمثل في انحراف وانقلاب سيارة سياحية بالطريق الولائي رقم 230 في النقطة الكيلومترات رقم 52، حيث خلف الحادث إصابة طفلين تم إسعافهم ونقلهم إلى جناح السرعة إلى المصالح الاستشفائية مع تسجيل وفاة ثلاثة أشخاص (رجلين وامرأة)".