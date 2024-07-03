موجة حر شديدة على 10ولايات

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية ، اليوم الخميس، بارتفاع قياسي في درجات الحرارة على عدة ولايات بغرب وجنوب الوطن .

وأوضحت ذات المصالح ، في تنبيه لها ، أن ولايات الشلف، غليزان، مستغانم، عين تموشنت، بشار، وبني عباس ستشهد ارتفاع شديد في درجات الحرارة وتمتد صلاحية التنبيه من السادسة صباحا إلى غاية السادسة مساء .

كما حذرت ذات المصالح في نشرية خاصة من استمرار موجة الحر طيلة نهار اليوم على ولايات أدرار، برج باجي مختار ، تميمون وان صالح .

وبالنسبة لولاية تمنراست فستشهد هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير للرمال طيلة نهار اليوم .