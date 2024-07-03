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العالم

اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية

4 جولية 2024 ()

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أعلنت جامعة الدول العربية، أنها ستعقد اليوم الخميس، دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة اليمن، لبحث "سياسة مواجهة جرائم الإبادة الجماعية والتوسع الاستيطاني".

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية، السفير مهند العكلوك، قال إن "الاجتماع سيبحث الحراك العربي، خاصة وأنه سينعقد في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني على مدار نحو 9 أشهر متواصلة، وفي ظل قرارات حكومة الاحتلال التي تهدف إلى منع تجسيد استقلال دولة فلسطين على الأرض والإمعان في خطط ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة".

وأضاف أن "الاجتماع سيبحث التوسع الاستعماري الاستيطاني، وتقويض صلاحيات الحكومة الفلسطينية وقرصنة أموالها".

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