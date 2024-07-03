منع سير هذه المركبات على مستوى هذه الطرق

أعلنت مصالح الدرك الوطني ، اليوم الخميس ، أنه سيتم منع مرور مركبات الوزن الثقيل على عدة طرق وطنية .

وأوضحت ذات المصالح ، عبر صفحتها الرسمية في الفايسبوك ، أنه طبقا للقرار الولائي رقم 1378 المؤرخ في 2024/06/25 عن والي ولاية بجايــــة ، سيتم منع مرور المركبات التي تفوق حمولتها الإجمالية المقيــــدة ( P T A C 5.5 طـــــــــن)، وذلك على مستوى الطرق الوطنية رقم 09 و 24 و 43 وكذا الشطر الخاص بالطريق الوطني رقم 26 ( من تقريت بلدية سوق أوفلــــــــة إتجاه بجايــــــة الى غاية محور الدوران القصـــــر )

وذلك خلال الفتـــرة الممتدة من 2024/07/01 غالى 2024/08/30 من الساعة الثامنة (08:00) صباحا الى غاية الساعة العاشرة (22:00) ليلا .