نجم جزائري "خمسيني" يمدد عقده مع ناديه

تلقى اللاعب الجزائري المخضرم، نسيم أكرور، مكافأة قيمة ومفاجئة من فريقه "شامبيري" الفرنسي لكرة القدم للهواة، قبل أيام قليلة من احتفاله بعيد ميلاده الـ50.

ولد نسيم أكرور، المهاجم المنحدر من أصول جزائرية يوم 10 جويلية 1974 في فرنسا، غير أنه اختار تمثيل منتخب "محاربي الصحراء" على الصعيد الدولي.

ورغم تقدمه في السن، قدم نجم "الخضر" السابق، مستويات قوية خلال النسخة الأخيرة من دوري الهواة الفرنسي، مما جعله محل ثناء من قبل جماهير فريقه.

قرر نادي شامبيري مكافأة نجمه الجزائري بعد ظهوره اللافت خلال الموسم الماضي، في جميع المنافسات التي خاضها الفريق.

وقام، بطل فرنسا للهواة في مناسبة وحيدة، بتمديد عقد مهاجمه "الخمسيني" حتى عام 2025، وهو ما سيسمح له بالاستفادة من خدماته خلال الموسم الجديد.