الصهاينة يعترفون..

أعلن جيش الاحتلال الصهيوني مقتل ضابط وجندي وإصابة 3 عسكريين آخرين في هجومين بشمال قطاع غزة الليلة الماضية.

وكان الاحتلال أعلن أمس مقتل ضابط من الكتيبة الـ75 وإصابة 6 آخرين في معارك شمالي القطاع.

وكانت بلدية مستوطنة كريات شمونة أعلنت أمس مقتل أحد مستوطنيها، الجندي "عيلي لوجسي"، خلال معارك في قطاع غزة.

وقالت صحيفة يديعوت العبرية إن النقيب عيلي لوجسي من كريات شمونة قُتل بصاروخ مضاد للدبابات في غزة

وبحسب مصادر عبرية، فإن الجندي الصهيوني القتيل "عيلي" من "كريات شمونة" أصيب في بداية الحرب على غزة، وبعد عدة أسابيع تعافى، وأصر على العودة للقتال، وقُتل في معارك غزة.