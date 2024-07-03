قصر الشعب .. مراسم حفل تقليد الرتب

وصل رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون، إلى قصر الشعب للإشراف على مراسم تقليد الرتب وإسداء الأوسمة لعدد من الضباط العمداء والضباط السامين في الجيش الوطني الشعبي .

*رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني يقلد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بوسام الشجاعة.

*رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني يقلد رتبة لواء لمجموعة من العمداء.

*رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني يقلد رتبة عميد لمجموعة من العقداء.

*رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني يقلد رتبة عقيد لمجموعة من المقدمين.