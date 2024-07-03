بداري: الجزائر تقترح 7 مبادئ للحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أن الجزائر تقترح 7 مبادئ للحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي للخير وللجميع، أهمها الوصول العادل لتقنيات الذكاء الاصطناعي ولفوائدها لجميع الدول، وسد الفجوة الرقمية حتى تتمكن الدول الناشئة في استعمال وتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى قابلية التكيف السياقي مع العقائد الثقافية والاقتصادية والاجتماعية المنوعة لمختلف البلدان.

ومن خلال هذا، أكد الوزير، اليوم، بالمؤتمر الدولي رفيع المستوى لحوكمة الذكاء الاصطناعي بمدينة شنغهاي الصينية، على التزام الجزائر وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بالمشاركة في تطوير وإدماج حوكمة الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات العلمية، التعليمية والاقتصادية.

وشدد كمال بداري، على ضرورة إرساء بنية تحتية على مستوى المؤسسات الجامعية، مراكز ووحدات البحث، وتطوير القدرات البشرية اعترافا من الجزائر بهذه الإستراتيجية التكنولوجية الحديثة الرافعة للقدرات التنافسية والابتكار على المستوى الوطني والدولي.

وأضاف بداري أن الجزائر تقترح أيضا إمكانية صنع القرار الشامل الذي يمكن البلدان الناشئة من المشاركة في اتخاذ قرارات الحوكمة الدولية، وكذا أخلقة استعمال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تكوين قوى عاملة لتشكيل سوق عالمي للذكاء الاصطناعي، فضلا عن احترام الملكية الفكرية لبيانات الدول والشعوب.