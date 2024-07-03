العاصمة: غلق جزئي لهذه الطرقات بداية من اليوم

أعلنت مصالح ولاية الجزائر، اليوم الخميس، عن غلق جزئي وظرفي لحركة المرور، على مستوى بعض الطرقات بوسط العاصمة، وذلك على فترات زمنية متقطعة.

وتباشر ذات المصالح إجراء الغلق، بداية من عشية اليوم الخميس، على الساعة السادسة مساءا (18 سا00)، وإلى غاية الساعة التاسعة والنصف ليلا، (21سا30)، قصد تنظيم سباق الركض الحضري للجزائر العاصمة "ALGIERS URBAN TRAIL"، على مستوى بعض المحاور.

وحددت ولاية الجزائر، المحاور المعنية بالغلق الجزئي، في بيان لها، وتشمل كل من شارع العقيد ميرة إلى غاية مسمكة الجزائر، ومن ساحة الشهداء إلى غاية ساحة البريد المركزي، ومن شارع الدكتور سعداء، إلى غاية شارع محمد الخامس.

وسيتم الفتح التدريجي لمحاور الطرقات المذكورة آنفا – حسب ذات البيان - بعد مرور آخر المتسابقين.