حوادث المرور: حصيلة ثقيلة خلال أسبوع

سجلت مصالح الدرك الوطني، على مستوى مناطق اختصاصها، وفاة 63 شخصا وإصابة 263 آخرين بجروح على إثر وقوع 165 حادث مرور جسماني خلال الأسبوع الجاري.

وفي هذا الصدد، أوضح المكلف بالاتصال بمركز الإعلام والتنسيق المروري بقيادة الدرك الوطني، الرقيب أول عبد الحميد عمراني، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الخميس، أن العامل البشري يبقى "المتسبب الرئيسي" في هذه الحوادث بفعل عدم التقيد باحترام قواعد المرور.

وتسبب السائقون، - يؤكد ذات المتحدث - في 158 حادثا، منها 18 حادثا بسبب تغافل السواق، و20 حادثا بسبب عدم تخفيض السرعة في المنعرجات، فيما تسبب المارة في 9 حوادث.

وأشار الرقيب أول عمراني، إلى أن ولاية برج بوعريريج سجلت أكبر عدد من هذه الحوادث (10)، تليها وهران (9)، ثم الجلفة وعين الدفلى وتبسة بـ (8) حوادث

وقد عرف عدد حوادث المرور مقارنة مع الأسبوع الماضي -حسب نفس المسؤول- "انخفاضا" ب (-8)، وكذا في عدد الجرحى ب (-6)، مقابل "ارتفاع" في عدد الوفيات بـ (12) وفاة.

وبالمناسبة، دعا الرقيب أول عمراني إلى "ضرورة احترام قواعد السياقة السليمة، سيما تخفيض السرعة، احترام مسافة الأمان، مراعاة الأولوية وإشارات المرور، خاصة بالتزامن مع موسم الاصطياف الذي يسجل أعلى نسب الحوادث سنويا".