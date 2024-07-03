حصيلة جديدة لشهداء غزة

كشفت وزارة الصحة في غزة اليوم الخميس، عن حصيلة جديدة لضحايا العدوان الصهيوني على القطاع.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيانها “ارتفع عدد ضحايا العدوان الصهيوني إلى 38.011 شهيدا و87.445 مصابا منذ 7 أكتوبر".

وبحسب الصحة بغزة، فإن "الاحتلال الصهيوني ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وقد وصل منها إلى المستشفيات 58 شهيدًا و179 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

كما كشفت مصادر طبية للجزيرة، أن 22 شهيدا منذ فجر اليوم في قصف صهيوني على مناطق في قطاع غزة.

وتشن قوات الاحتلال الصهيوني منذ 7 أكتوبر 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

ويواصل جيش الاحتلال الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.