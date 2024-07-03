"نؤدي واجب العرفان والوفاء والتقدير لأبطال الجزائر" (فيديو)

أعرب، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة عن امتنانه لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على إشرافه الشخصي على مراسم تقليد الرتب وإسداء الأوسمة لإطارات الجيش الوطني الشعبي الذي يعد بمثابة تكريم مستحق لإطارات وزارة الدفاع الوطني نظير الجهود المبذولة لأداء المهام الموكلة إليهم بكل مسؤولية واقتدار .

وقال الفريق أول السعيد شنقريحة، خلال مراسم تقليد الرتب وإسداء الأوسمة، من طرف الرئيس تبون، إن "نؤدي من خلال هذه المناسبة العزيزة على قلوب الوطنيين المخلصين واجب العرفان والوفاء والتقدير لأبطال الجزائر الذين صانوا الوديعة".

وأضاف شنقريحة، أن "نجدد بهذه المناسبة العهد الذي قطعناه أمام شهداء المقاومات الشعبية الباسلة والثورة التحريرية المظفرة الذين ضحوا من أجل استقلال واسترجاع السيادة الوطنية وكذا شهداء الواجب الوطني الذين أفشلوا المشروع الظلامي للإرهاب الهمجي وحافظوا على الطابع الجمهوري للدولة ونظامها الديمقراطي".

وأكد الفريق أول السعيد شنقريحة، أن "الدعم المستمر الذي يقدمه رئيس الجمهورية للمؤسسة العسكرية سيزيد إطاراتها ومستخدميها عزما على مواصلة تطوير وعصرنة منظومتنا الدفاعية".