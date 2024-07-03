أسعار النفط عند هذه العتبة

تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الخميس مع تحول المستثمرين إلى الحذر وسط توقعات بانخفاض الطلب.

يأتي ذلك بعد أن جاءت بيانات التوظيف والأعمال في الولايات المتحدة أضعف من المتوقع، ما يشير إلى أن اقتصاد أكبر مستهلك للنفط في العالم ربما يتباطأ.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها أمس الأربعاء على ارتفاع بأكثر من 1%، مع عودة التركيز على آمال زيادة الطلب خلال الصيف، وسط مخاوف من نقص الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية.

وأظهرت البيانات، انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 12.2 مليون برميل، خلال الأسبوع المنتهي 28 جوان 2024، ليصل الإجمالي إلى 448.5 مليون برميل.

بحلول الساعة 05:43 صباحًا بتوقيت غرينتش ، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم سبتمبر 2024، بنسبة 0.61%، لتصل إلى 86.81 دولارًا للبرميل.

في الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم أوت ، بنسبة 0.69% إلى 83.30 دولارًا للبرميل.