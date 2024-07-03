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مجتمع

البليدة: الإطاحة بعصابة علي بابا لسرقة الأبقار

4 جولية 2024 ()

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تمكنت عناصر الفرقة الاقليمية للدرك الوطني في الشريعة، 21من استرجاع رأسا من الأبقار الحلوب في وقت قياسي، والقبض على شخصين في الأربعينات،

المعلومات الأمنية كشفت لـ"الخبر"، أن بلاغا وصلهم عن تعرض أحد مربي الأبقار لسرقة حيواناته من داخل إسطبل، بإقليم حظيرة الشريعة، و فور ذلك تم التحري و مباشرة تحرياتهم، أين أوصلهم تقفي آثار سير، الى بعض من القطيع، بالمنطقة المسماة"وادي أبرار" بعمق الحظيرة، على بعد 02 كيلومتر، ليتعمقوا أكثر في حدود مسافة 10 كيلومترات، أين تم العثور على باقي القطيع،

كما سمحت عملية التمشيط ، في الوصول الى المتهمين والقبض عليهما، وإحالتهما على التحقيق، و توجيه إليهما تهمة جريمة سرقة رؤوس أبقار، و سيتم تقديمهما أمام نيابة محكمة البليدة لاحقا لمحاكمتها. ب.رحيم

 

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