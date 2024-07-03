أول محرم عطلة مدفوعة الأجر

سيكون يوم أول محرم للسنة الهجرية الجديدة 1446، عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة، حسب ما أفادت به المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، اليوم الخميس في بيان لها.

وأوضح ذات المصدر أنه "بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة، وطبقا لأحكام القانون رقم 63- 278 المؤرخ في 26 جويلية 1963 المتضمن قائمة الأعياد الرسمية المعدل والمتمم، فإن اليوم الأول من شهر محرم 1446 هجري يعتبر عطلة مدفوعة الأجر، لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة".

وأضاف البيان أنه "يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب".