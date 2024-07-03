"رئيس الجمهورية أولى أهمية كبرى لترقية الذاكرة الوطنية"

أكد عضو المجلس العلمي بالمركز الوطني للدراسات بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، إلياس نايت قاسي، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أولى أهمية كبرى لترقية الذاكرة الوطنية والحفاظ عليها، قائلا إن " رئيس الجمهورية ومنذ انتخابه، يهتم كثيرا بالذاكرة الوطنية ويركز على ضرورة ترقيتها والحفاظ عليها".

وأفاد نايت قاسي، في تصريح لبرنامج "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى، اليوم الخميس، أن الاحتفالات الرسمية المخلدة للذكرى الـ62 لعيد الاستقلال، ستشهد طابعا خاصا وتأتي بمقاربة جديدة، مؤكدا أن "الذاكرة الجزائرية تعد بمثابة الإسمنت الروحي الذي يربط ويجمع كل الجزائريين"، مؤكد، أنه "على غير العادة، أنجزت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق برنامجا خاصا للاحتفال بعيد الاستقلال، عبر إشراك الشعب الجزائري في هذه الاحتفالات، وأن يكون الشعب هو العنصر الفاعل في الاحتفالات".

وقال المتحدث، إن "الجزائر عانت كثيرا في ظل الحكم الاستعماري الغاشم"، مضيفا أن " فرنسا التي جاءت في 1830 مدعية بأنها صاحبة رسالة حضارية، أرادت أن تقضي على كل أمل في الجزائر، في محاولة منها لإجبار الجزائريين على الارتباط الكلي بفرنسا".

وأكد إلياس نايت قاسي، أن عدة مكاسب تحققت في مجال الذاكرة، على غرار استحداث قناة تلفزيونية تعنى بشؤون الذاكرة، ودسترة رموز وأبطال الثورة، وانجاز مجموعة من الأفلام التاريخية التي تعكس الروح الوطنية.

إ.ش