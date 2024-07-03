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رياضة

الخضر يواجهون هذه المنتخبات في تصفيات "كان" المغرب

4 جولية 2024 ()
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أسفرت، اليوم الخميس، قرعة تصفيات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، بِمدينة جوهانسبورغ جنوب إفريقيا عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الخامسة.

وسيواجه أشبال النّاخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، المجموعة الخامسة وتضم: غينيا الإستوائية والطوغو وليبيريا.

للإشارة، تُجرى تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، بمشاركة 48 منتخبا، مُقسمين على 12 مجموعة مكونة من أربع منتخبات، سيتأهل من خلالها 24 منتخبا للنهائيات.

وستنطلق التصفيات بداية من شهر سبتمبر المقبل.

 

وأسفرت القرعة :

المجموعة الأولى:

1 – تونس.

2 – مدغشقر.

3 – جزر القمر.

4 – جامبيا.

المجموعة الثانية:

1 – المغرب.

2 – الغابون.

3 – أفريقيا الوسطى.

4 – ليسوتو

المجموعة الثالثة:

1 – مصر.

2 – الرأس الأخضر

3 – موريتانيا.

4 – بوتسوانا.

المجموعة الرابعة:

1 – نيجيريا.

2 – بنين.

3 – ليبيا.

4 – رواندا.

المجموعة الخامسة:

1 – الجزائر.

2 – غينيا الإستوائية.

3 – توجو.

4 – ليبيريا.

المجموعة السادسة

1 – غانا.

2 – أنغولا.

3 – السودان.

4 – النيجر.

المجموعة السابعة:

1 – كوت ديفوار.

2 – زامبيا.

3 – سيراليون.

4 – تشاد.

المجموعة الثامنة:

1 – الكونغو.

2 – غينيا.

3 – تنزانيا.

4 – إثيوبيا.

المجموعة التاسعة:

1 – مالي.

2 – موزمبيق.

3 – غينيا بيساو.

4 – إسواتيني.

المجموعة العاشرة:

1 – الكاميرون.

2 – ناميبيا.

3 – كينيا.

4 – زيمبابوي.

المجموعة الحادية عشر:

1 – جنوب إفريقيا.

2 – أوغندا.

3 – الكونغو.

4 – جنوب السودان.

المجموعة الثانية عشر:

1 – السنغال.

2 – بوركينا فاسو.

3 – مالاوي.

4 – بروندي.

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