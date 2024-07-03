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بلعريبي يتحدث عن طريقة التسجيل في" عدل3"

4 جولية 2024 ()
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أكد وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي ، أن قطاعه الوزاري استفاد من الصيغ السابقة لاقتناء المساكن العمومية المنجزة في إطار الصيغة السكنية للبيع بالإيجار "عدل" ، لكي لا تتكرر الأخطاء في الصيغة الجديدة عدل 3 ، من خلال الاكتتاب بطريقة رقمية 100بالمائة .

وأوضح الوزير ، اليوم في تصريح للتلفزيون العمومي ، أن منصة التسجيل تمت بأيادي مهندسين جزائريين وستكون ان شاء الله ناجحة .

وتابع الوزير بأن الانطلاق في التسجيل سيكون يوم غد الجمعة 5 جويلية  ، حسبما أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من خنشلة .

كما كشف الوزير، أنه ستكون غدا ندوة صحفية يتم فيها شرح  للمواطن عملية التسجيل التى ستتم عبر الهاتف والكومبيوتر ، كما أكد الوزير أن  عدل 3 ستلبي طلب الجميع .

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