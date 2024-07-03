صفقة مدوية جديدة لشبيبة القبائل

تواصل شبيبة القبائل صفقاتها المدوية في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما نجحت في الظفر بخدمات المدافع الدولي، محمد الأمين مداني، الذي انتهى عقده مع شباب قسنطينة شهر جوان الفارط وكان محل أطماع عدة أندية.

وجاء في بيان شركة "موبيليس"، المالكة للنادي، اليوم الخميس: "استمرارا للتحضيرات الجارية لنادي شبيبة القبائل للموسم الكروي القادم، التقى اليوم الرئيس المدير العام لمؤسسة موبيليس شوقي بوخزاني بمقر المديرية العامة، الطاقم الإداري والفني للنادي متمثلاً في السادة الهادي ولد علي رئيس مجلس الإدارة، مدان_حكيم المدير العام للنادي، كريم دودان المناجير العام ومدرب الفريق بن شيخة عبد الحق".

وأضاف ذات البيان: "تتواصل جهود الطاقم الإداري والفني للنادي من أجل تشكيل فريق قوي قادر على تحقيق ألقاب وطنية ودولية تجسيدا لنظرة ومشروع موبيليس والنادي الذي يليق بتاريخه العريق ويرقى لتوقعات مناصريه الأوفياء".

وتابع بيان الشركة العمومية: "في خطوة أخرى تدل على تقدم الاستعدادات للموسم الجديد تم ترسيم التحاق اللاعب مداني محمد أمين بعقد مدته ثلاث سنوات بفريق شبيبة القبائل، وتأتي هذه الخطوة كدليل على الجهود المكثفة والإصرار على بناء الفريق بما يؤهله لتحقيق الطموحات المستقبلية".

وكانت الإدارة الجديدة لـ"الكناري" قد أعلنت عن صفقتي الحارس غايا مرباح والمدرب عبد الحق بن شيخة، وهو ما يؤكد أن النادي الأكثر تتويجا في الجزائر سيكون رقما صعبا في بطولة الموسم القادم.