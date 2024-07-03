افتتاح نفق جبل الوحش (فيديو)

أشرف والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، اليوم الخميس، على تدشين النفق الأيسر للطريق السيار شرق- غرب بجبل الوحش الممتد على مسافة 1.9 كيلومتر، وفتحه أمام حركة المرور في الاتجاهين.

وسيخفف المشروع من حدة الازدحام المروري ويختصر المسافة عبر منعرجات محول جبل الوحش، حيث تم فتح رواقين للقادمين من قسنطينة باتجاه سكيكدة وعنابة ورواق واحد للقادمين من عنابة باتجاه قسنطينة.

ووفق بيان الولاية فإن "هذا التحدي نجح بسواعد جزائرية 100% بعد أن شهد حادث انهيار جزئي ديسمبر من سنة 2014 وأعيد بعث أشغاله سنة 2017، حيث رصدت الدولة الجزائرية لتجسيد هذا المشروع المهيكل من خلال تصحيح ودعم المشروع على مساحة 69 ألف متر خطي ما قيمته 14.5 مليار دج، إلى جانب إعادة الاعتبار للشبكات المتضررة".

وأشرفت على الأشغال شركة "كوسيدار" تحت وصاية الجزائرية للطرق السيارة، كما كشفت السلطات المحلية أن الأشغال متواصلة في النفق الأيمن وستستكمل في نهاية السنة الجارية.