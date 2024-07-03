تيبازة: قرار بغلق أسواق الماشية

أصدر والي تيبازة، أبو بكر الصديق بوستة قرارا ولائيا يتضمن غلق أسواق الماشية صنف الأبقار، الأغنام والماعز، ومنع تنقلها وتجمعها، وذلك بناء على التعليمة رقم 1143 المؤرخة في 19 جوان 2024 الصادرة عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية المتعلقة بظهور بؤرة لمرض التهاب الجلد العقدي المعدي للأبقار.

وجاء في القرار الولائي الذي يحمل رقم 1544 والمؤرخ في 02 جويلية 2024 بأنه وبناء على إرسالية رقم 506 المؤرخة في 2024/06/27 الصادرة عن مدير المصالح الفلاحية المتضمنة الغلق المؤقت لأسواق المواشي صنف الأبقار، الأغنام والماعز بسبب ظهور بؤرة لمرض التهاب الجلد العقدي المعدي للأبقار.

وجاء في المادة الثانية القرار بأنه لا يسمح بتنقل المواشي من صنف الأبقار، الأغنام والماعز، على كامل تراب الولاية بسبب ظهور مرض التهاب الجلد العقدي المعدي للأبقار إلا باتجاه نحو أقرب مذبح وتكون هذه الحيوانات مرفقة برخصة مسبقة على أساس شهادة بيطرية مسلمة من طرف المصالح البيطرية الرسمية بمديرية المصالح الفلاحية للولاية تدل هذه الشهادة على سلامة الحيوانات المنقولة أين يتم التحديد فيها الشهادة البيطرية مدة الصلاحية وكذا المسلك المتخذ في حالة نقلها.

وجاء في المادة الخامسة بأنه يكلف كل من الأمينة العامة للولاية، قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، رئيس الأمن الولائي مدير التقنين والشؤون العامة، مدير المصالح الفلاحية، مدير الصحة والسكان، مدير التجارة، كل فيما يخصه الأمر في تنفيذ هذا القرار.