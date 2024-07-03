مولودية وهران تواصل تدعيم صفوفها

أعلنت إدارة مولودية وهران، اليوم الخميس، عن ثاني صفقاتها في الميركاتو الصيفي، والتي تمثلت في جناح نادي جمعية الشلف، جوبا عقياب.

وجاء في الصفحة الرسمية للنادي على "الفايسبوك": "المهاجم جوبا عقياب يوقّع رسميا في مولودية وهران في صفقة انتقال حر .. مرحبا بك جوبا في القلعة الحمرواية".

وتألق عقياب مع "الجوارح" في الموسم قبل الماضي وكان من المساهمين في تتويج النادي بكأس الجمهورية الثانية في تاريخه، غير أن مستواه تراجع في الموسم المنقضي ما كلفه الجلوس على كرسي الاحتياط في أغلب المقابلات.

وكانت إدارة "الحمراوة" قد أعلنت الأحد الماضي عن أولى صفقاتها بضم الحارس شمس الدين رحماني في صفقة انتقال حر بعد فسح عقده بالتراضي مع شبيبة القبائل.

في المقابل، لم يتم الكشف إلى حد كتابة هذه الأسطر عن مصير العارضة الفنية للنادي، سواء ببقاء يوسف بوزيدي أو التعاقد مع مدرب جديد لقيادة زعيم الغرب الجزائري.