شرطة العاصمة توجه نداء للجمهور

أنهت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الحراش، إلى علم المواطنين أن الشخص الظاهر في الصورة المدعو "ب.ر"، مشتبه فيه في قضية النصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

ووفق بيان ذات المصالح فإن المتهم يستخدم الأسماء المستعارة التالية " Rachid Belgacem، " Farid Abasi، مضيفة أن "الإجراء جاء طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن النيابي الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة حسين داي".

وأضاف المصدر: "توجه مصالح أمن ولاية الجزائر نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف الذكر، سواء التقاه شخصيا أو تعامل معه أو له معلومات بصفته شاهدا، التوجه إلى مقر فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الحراش، أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.