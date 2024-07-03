اتفاقية لربط المدارس الابتدائية بشبكة الانترنت

تم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاقية بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ومؤسسة اتصالات الجزائر بهدف ربط المدارس الابتدائية عبر جميع ولايات الوطن بشبكة الانترنت.

وقد وقع على هذه الاتفاقية الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، العربي مرزوق، والرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، عادل بن تومي، بحضور كل من الأمين العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، عبد الوهاب بارة والأمينة العامة لوزارة التربية الوطنية، دينة ليلى صواليلي.

وبالمناسبة، أكد مرزوق أن هذه الاتفاقية ستؤطر توفير خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية لفائدة المدارس الابتدائية من خلال الاشتراكات المتعلقة بالهاتف والأنترنت.

واعتبر أن توقيعها في غمرة الاحتفالات المخلدة لعيدي الاستقلال والشباب، يأتي "تكريسا لمسار الالتزام بالرقي بالمدرسة الجزائرية باعتبارها شعلة العلم وركيزة الوطنية والمواطنة".

من جهته، أبرز الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر أهمية هذه الاتفاقية التي تهدف --مثلما قال-- لضمان "أفضل خدمات الاتصال المتعلقة بالهاتف والانترنت في المدارس الابتدائية عبر الوطن".