تصريحات لافتة لبوتين بخصوص طالبان

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن حركة طالبان، التي تتولى السلطة في أفغانستان، حليفة لروسيا في مكافحة الإرهاب.

ووفق "روسيا اليوم"، قال بوتين خلال لقاء صحفي مع وسائل الإعلام الروسية عقب قمة منظمة شنغهاي للتعاون: "بشكل عام، يجب أن ننطلق من حقيقة أن حركة طالبان تسيطر على السلطة في البلاد، ومن هذا المنطلق، فإن طالبان هي بالتأكيد حليف لنا في مكافحة الإرهاب، لأن من الطبيعي أن تكون أي سلطة مهتمة باستقرار الدولة التي تقودها".

وأضاف: "أنا متأكد من أن طالبان مهتمة أيضا بأن يكون كل شيء في أفغانستان مستقرا وهادئا ويخضع لقواعد معينة، وقد تلقينا مرات عديدة إشارات من قبل حركة طالبان بأنهم مستعدون للعمل معنا على مسار مكافحة الإرهاب".

وفي وقت سابق ألمح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إلى احتمال رفع موسكو للعقوبات المفروضة على طالبان بعد اجتماع السلطات الأفغانية مع ممثلين عن المجتمع الدولي في الدوحة.

ولم تعترف أي حكومة رسميا بعد بحكومة طالبان منذ أن استولت على السلطة في 2021، بما فيها روسيا ولكنها أبقت سفارتها في كابل مفتوحة، وعلى غرار العديد من الدول لا تزال الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكذلك روسيا، تفرض عقوبات على طالبان إذ تصنّفها على أنها جماعة إرهابية.