الجلفة: اختفاء طفل يبلغ من العمر 12 عامًا

تعيش بلدية البيرين بالمقاطعة الإدارية عين وسارة في ولاية الجلفة حالة من القلق والتوتر بعد اختفاء الطفل محمد سيف الدين شولي، البالغ من العمر 12 عامًا، منذ ظهر يوم الثلاثاء الماضي.

بحسب شهود عيان، غادر الطفل محمد منزله ظهر يوم الثلاثاء دون أن يترك أي أثر أو دليل على وجهته المحتملة. هذا الاختفاء الغامض أثار حالة من الذعر بين أفراد أسرته وسكان المنطقة. وعلى الفور، باشرت المصالح الأمنية عمليات البحث والتحقيق في محاولة لكشف ملابسات اختفائه، داعيةً كل من يمتلك أي معلومات قد تساعد في العثور عليه إلى الاتصال بها على وجه السرعة.

وفي محاولة جماعية للعثور على الطفل، قام شباب المدينة بتنظيم حملة بحث واسعة النطاق بعد عصر اليوم الأربعاء. استخدم المتطوعون سياراتهم، الدراجات النارية، والحافلات للتمشيط في منطقة ضاية اللبن، وتوزعوا على مختلف أنحاء المدينة. شملت فرق البحث المناطق المحيطة مثل طريق حد الصحاري، طريق عين وسارة، غربا إلى ثنية الغزال، وصولا إلى جبل قرين، وشمالا إلى الدشونية ولبيض، وكذلك الشمال الغربي من جبل حاسي سديرة إلى كهف عاس روحو.

هذا وعبرت أسرة الطفل محمد عن قلقها الشديد، مناشدة جميع المواطنين التعاون معها، وتقديم أي معلومات قد تكون مفيدة في العثور على ابنهم.

في الوقت الذي تتواصل فيه جهود البحث، تبقى الآمال معلقة على العثور على محمد قريبا، وعودة البسمة إلى وجه أسرته التي تنتظر بفارغ الصبر أي أخبار سارة عن ابنهم المفقود.