جيش الاحتلال يرفع الراية البيضاء

نقلت القناة 14 الصهيوينة تصريحا لمسؤول سامي بالجيش الصهيوني، هو بمثابة اعتراف بالهزيمة ولم يبق سوى التأشير عليها في صفقة مع المقاومة الفلسطينية.

في وقت تم الإعلان فيه عن استئناف المفاوضات بين مختلف الأطراف على أمل الوصول لاتفاق في غضون أسبوعين، كشفت القناة 14 تصريحا مهما لمسؤول في الجيش لم تذكره.

وقال هذا المصدر "قيادة الجيش مستعدة لقبول أي صفقة مع حماس وبأي ثمن والمهم هو وقف الحرب".

وأضاف المتحدث ذاته "خطط الجيش للقضاء على حماس عبر الضربات الجوية غير مجدية" واستغرق الاحتلال النازي 9 أشهر ليصل إلى هذا الاستنتاج.