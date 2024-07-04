غزة: مجازر جديدة بالشجاعية

تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 273 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95 % من السكان.

وأفادت مصادر إعلامية فلسطينية، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الجمعة-على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، منذ 7 ماي الماضي، والتوغل في حي الشجاعية لليوم التاسع وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة، في حين تتسع دائرة المجاعة شمال قطاع غزة مع استمرار منع إدخال المساعدات ونفاد البضائع من الأسواق.

وقصفت مدفعية الاحتلال بلدة النصر والفخاري والشوكة شرقي مدينة رفح.

ونسف جيش الاحتلال مباني سكنية في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة. وشنت طائرات الاحتلال غارة عنيفة على المناطق الشرقية لمدينة غزة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني صباح اليوم الجمعة، إن طواقمها الطبية نقلت الليلة الماضية شهيد و3 جرحى جراء استهداف مسيرة بشارع السكة شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة. واستهدف القصف مواطن وزوجته وأبنائه الثلاثة بشارع غزة القديم في جباليا البلد شمال غزة.

وأعلن الدفاع المدني فجر الجمعة، انتشال شهيدتين ونقل عدد من الإصابات، موضحًا أنه ما زال طفلين مفقودين تحت أنقاض منزل "البردويل" الذي استهدفته طائرات الاحتلال في حي الدرج بغزة.