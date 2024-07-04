تحديد موعد انطلاق فترة التخفيضات الصيفية

أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، اليوم، في بيان لها، عن موعد انطلاق فترة التخفيضات الصيفية. وأوضح بيان الوزارة، بأن الفترة الصيفية لممارسة البيع بالتخفيض ستنطلق في الفترة 26جويلية إلى غاية 13 سبتمبر 2024

ودعت الوزارة، الأعوان الاقتصاديين إلى اغتنام هذه الفرصة والانطلاق في ممارسة نشاط البيع بالتخفيض خلال هذه الفترة، كما دعتهم إلى تفعيل والمساهمة في إنجاحها، كما تحثهم على تطبيق أسعار مخفضة وتنافسية.

كما دعت الوزارة المتعاملين الاقتصاديين إلى التقرب من مصالح مديرياتها مصحوبين بملف يحتوي على الوثائق التالية: نسخة من السجل التجاري، قائمة السلع موضوع البيع بالتخفيض وكميتها وقائمة تبين التخفيضات في الأسعار المقرر تطبيقها.