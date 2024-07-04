إيران: انطلاق عملية التصويت في الجولة الثانية للرئاسيات

انطلقت اليوم الجمعة عملية التصويت في الجولة الثانية والحاسمة من انتخابات الرئاسة الإيرانية بين المترشحين الإصلاحي مسعود بزشكيان، والمحافظ سعيد جليلي.

وبدأت عملية التصويت في الساعة الثامنة صباحا وستستمر حتى السادسة مساء بالتوقيت المحلي.

وأدلى المرشد الإيراني علي خامنئي بصوته في صندوق الاقتراع الذي أقيم في قاعة حسينية الإمام الخميني بطهران.

ونظرا لعدم تمكن أي من المترشحين من الحصول على أكثر من 50 بالمائة من الأصوات، انتقل التنافس إلى الجولة الثانية بين بزشكيان وجليلي لحصولهما على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى التي أجريت في 28 جوان الماضي.

وحصل بزشكيان في الجولة الأولى على 42.5 بالمائة من أصوات المشاركين، فيما نال جليلي 38.6 بالمائة من الأصوات.

وتأتي الانتخابات الرئاسية عقب وفاة رئيس البلاد إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما في حادث تحطم مروحية بمحافظة أذربيجان الشرقية أثناء عودتهم من مراسم افتتاح سد على الحدود مع أذربيجان في 19 ماي الماضي.

وفي استطلاع للرأي العام أجرته وكالة الطلبة الإيرانيين، وجها لوجه في 3 جويلية، مع 3660 شخصا في جميع أنحاء البلاد، حصل بزشكيان على تأييد بنسبة 49.5 بالمائة، وجليلي على نسبة 43.9 بالمائة من أصوات المشاركين في الاستطلاع،

ومن المنتظر أن تنشر البيانات الأولى لنتائج الانتخابات عند منتصف الليل، على أن تعلن النتائج النهائية السبت.