قناة قطرية تنقل نهائي كأس الجزائر

أعلنت قنوات الكأس القطرية عن نقلها مباراة نهائي كأس الجزائر 2024 الذي سيجمع اليوم فريقي شباب بلوزداد ومولودية الجزائر على ملعب 5 جويلية

وستنقل المباراة على قناة الكأس الأولى ومنصتها الترفيهية شوف تي في والتعليق سيكون للمعلق السعودي سمير المعيرفي على أن يسبق المباراة استديو تحليلي يديره الصحفي التونسي هيكل الشعري بحضور الحارس الأسبق لشباب بلوزداد ومدرب حراس نادي الدحيل تحت 21 سنة، سيد أحمد محرز.

يذكر أن التلفزيون الجزائري الذي ينظم يوما مفتوحا خاصا بهذا النهائي غير المسبوق سينقل المباراة عبر 4 قنوات وهي الأرضية والسادسة وكنال ألجيري إضافة إلى القناة الرابعة الأمازيغية.