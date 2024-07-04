نهائي كأس الجزائر: العاصمة تحبس أنفاسها

قبل ساعات قليلة على نهائي الطبعة الـ 57 لكأس الجزائر 2024 لكرة القدم بين الجارين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد، اليوم الجمعة بملعب 5 جويلية 62 على (17:00)، تعيش معاقل الفريقين آخر الساعات قبل المواجهة الحاسمة، على الأعصاب.

وتزينت العاصمة بألوان الناديين وراياتهما، حتى قبل الإعلان عن تاريخ إجراء النهائي القوي بين حامل لقب البطولة الوطنية، مولودية الجزائر، ونائب البطل، شباب بلوزداد، وتلونت مختلف الشوارع باللون الأحمر والأبيض والأخضر.

وعلق عشاق الفريقين رايات نادييهما على مد البصر في مختلف شوارع وأزقة العاصمة، وسط أجواء احتفالية استثنائية، بلافتات من مختلف الاحجام، تمجد الشباب والمولودية.

وبلغت الأجواء الحماسية ذروتها هذا الأسبوع في أوساط جماهير الناديين، سيما فيما يتعلق بالتكهنات الخاصة بنتيجة النهائي. ففي حي باب الوادي الشعبي، أكبر معاقل المولودية، نسبة التفاؤل كبيرة جدا لدى الأنصار في أن يحقق فريقهم ثنائية الكأس والبطولة، في حين يأمل أنصار الشباب بحي "العقيبة" الشعبي أحد أكبر معاقل النادي "الأحمر والأبيض"، في إنقاذ الموسم برفع مجسم الكأس عاليا.

وإذا كان حيا باب الوادي وبلوزداد، هما المعقلين رقم 1 بالنسبة لأنصار ومحبي المولودية والشباب، فإن أحياء أخرى بالعاصمة، باتت هي أيضا تشكل معقلا من معاقل الناديين.

ففي مختلف أحياء المدنية، باش جراح وحتى عين النعجة أو براقي، يسعى الطرفان إلى رفع أكبر عدد من الرايات لإثبات الحضور القوي.

وبين هذا وذاك، ما يطغى على تحضيرات الأنصار واحتفالاتهم المسبقة هي الروح الرياضية، في انتظار مساء اليوم الجمعة الذي يعتزم فيه الطرفان ملء مدرجات الملعب الأولمبي الكبير لمشاهدة أحد أجمل النهائيات المنتظرة في تاريخ الكرة الجزائرية. وهو اللقاء الذي سيحبس أنفاس عشاق الساحرة المستديرة في مختلف أرجاء القطر الوطني ولسان حالهم يقول "ستكون مقابلة مثيرة والفوز للأحسن".