بيتكوفيتش يحذر: التأهل إلى نهائيات المغرب لن يكون سهلا

حذر الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش من الاستخفاف بمستوى منتخبات المجموعة الخامسة التي ستنافس الجزائر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

وقال بيتكوفيتش في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم " نؤكد دائما أنه لم يعد هناك منتخبات صغيرة في كرة القدم الحديثة وعلينا احترام جميع منافسينا، جميع المنتخبات بمستوى متكافئ الآن، خاصة في إفريقيا حيث تطورت كرة القدم بشكل لافت في السنوات الأخيرة"

وأشار الناخب الوطني للصعوبات المتوقعة التي سيواجهها الخضر في تجاوز منتخبات غينيا الاستوائية والطوغو وليبيريا خلال هذه التصفيات وأضاف في تصريحات لموقع "الفاف" دائما " التأهل لن يكون سهلاً، المنتخبات الثلاثة المنافسة لنا ستبذل كل جهدها وطاقتها للإطاحة بنا. يجب أن نستعد جيدا، فموعد هذه التصفيات على الأبواب، شهر سبتمبر المقبل".

وأوضح بيتكوفيتش بأنه سيباشر سريعا دراسة منافسيه الثلاثة عبر تحيل أدائهم في المباريات الأخيرة مؤكدا بأن الهدف سيكون الفوز بكل المباريات سواء بالجزائر أو خارجها وتابع يقول "من البديهي أن الجزائر تبقى المرشحة في هذه المجموعة، لكن لا يجب أن لا نتهاون أو نتساهل في أداء مهمتنا ونعتقد أننا سنتأهل بسهولة. يجب أن نتحمل مسؤوليتنا ونظهر للجميع أننا الأفضل فوق الملعب"