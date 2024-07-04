طوفان بشري أمام ملعب 5 جويلية

مع نسمات الفجر الأولى، بدأ الآلاف من مشجعي شباب بلوزداد ومولودية الجزائر في الزحف والتدفق على ملعب 5 جويلية لأجل "ضمان" حضور المباراة النهائية، طوفان بشري سجل أمام مداخل الملعب الأولمبي فرض على المنظمين ومع حالات التدافع المسجلة، فتح الأبواب في حدود الساعة 9:30 قبل ساعة ونصف عن الموعد المحدد الذي أعلن عنه في وقت سابق.

ولم تكد تمر ساعة عن فتح الأبواب حتى امتلأت أجزاء كبيرة من االملعب الأولمبي بالجماهير ما يؤشر بأن مسألة امتلائه كاملا هي قضية دقائق ليس أكثر وبأن أولئك الذين تمسكوا بأداء صلاة الجمعة في المساجد القريبة سيعودون أدراجهم كون فتح الأبواب قبل الموعد المحدد سيقود حتما إلى غلقها قبل الموعد المحدد دائما (الساعة 15:00)

هذا وحرصت المصالح الأمنية على وضع نقاط تفتيش وحواجز أمنية أمام مداخل الملعب مع منع أي شخص لا يملك تذكرة الدخول من الاقتراب وهي عملية تبقى معقدة في ظل حيازة كثيرين لتذاكر مقلدة كما تمت مصادرة كل الألعاب النارية والأدوات الخطيرة لتأمين الحضور.