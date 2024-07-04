"كناب بنك" يعرض 2490 مسكنا ومحلا تجاريا للبيع

أعلن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ـ بنك، أمس الخميس، عن إطلاق عملية بيع 2490 مسكنا ومحلا تجاريا عبر 11 ولاية.

وحسب ما ورد في بيان للبنك العمومي، فإن الأمر يتعلق بـ 2100 وحدة سكنية و390 محلا تجاريا في 11 ولاية، في خطوة صنّفها كناب - بنك "في إطار التزامه بتلبية الاحتياجات المتزايدة لزبائنه ودعم التنمية الاقتصادية للبلاد".

ويمكن للزبائن المهتمين الاطلاع على تفاصيل هذا العرض الجديد على مستوى وكالات البنك، أو من خلال تصفح الرابط الآتي:

https://cnep-market.cnepbanque.dz.

ومن خلال هذا العرض، يؤكد الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط - بنك "التزامه بوضع تحت تصرف المواطنين والزبائن المنتجات والخدمات التي تلبّي تطلعاتهم".

وأضاف البيان أنّ صندوق التوفير والاحتياط "الذي أنشئ غداة الاستقلال لضمان ادخار المواطنين الجزائريين وتسهيل الاستفادة من السكن، لعب دورا هاما في مرافقة الأسر والمهنيين العقاريين".