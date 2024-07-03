تفاصيل جديدة حول مصفاة حاسي مسعود

كشف نائب رئيس نشاط التكرير والبتروكيماويات بمجمع سوناطراك، سليمان سليماني، تفاصيل عن مشروع إنجاز المصفاة الجديدة بحاسي مسعود جنوب البلاد، التي ستدعم نشاط التكرير والتحويل تجسيدا لاستراتيجية القطاع الجديدة.

تصريحات المسؤول جاءت على أمواج القناة الإذاعية الثالثة نهاية هذا الأسبوع، حيث قال سليماني إن المشروع، الذي تأثر بشكل خاص بتداعيات الأزمة الصحية (كوفيد-19)، تم إحياؤه، مشيرا إلى "أن هذه الوحدة ستدخل حيز الإنتاج "نهاية 2027".

وأضاف المتحدث أنّ "هذه المصفاة ستنتج كميات إضافية تقدر بـ 2.7 مليون طن من وقود الديزل و1.2 مليون طن من البنزين"، تضاف إلى القدرات الوطنية في هذا المجال، والتي كانت وراء تحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد البترولية، لاسيما من البنزين والديزل.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد شدد على إحياء هذا المشروع الذي كان على جدول أعمال اجتماعين لمجلس الوزراء في ديسمبر 2023 جانفي 2024، فيما وقّع مجمع سوناطراك في جانفي 2020 عقدا مع مجموعة مكونة من تكنيكاس رونيداس الإسبانية وسامسونغ هندسة الكورية لإنجاز مصفاة نفطية على مستوى حوض الحمراء بحاسي مسعود.

ويتعلّق هذا العقد الذي تبلغ قيمته 440 مليار دج (حوالي 3.7 مليار دولار) بإنجاز مصفاة نفطية خام ذات تحويل عميق بطاقة 5 ملايين طن في السنة، وكان من المقرر أن ينفذ المشروع في آجال لا تتعدى 52 شهرا.