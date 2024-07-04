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مجتمع

بجاية: انتشال جثة غريق بشاطئ أوقاس

5 جولية 2024 ()

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تمكنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الجمعة، من انتشال جثة غريق في البحر بشاطئ أوقاس بولاية بجاية.

وأوضحت ذات المصالح، أنها تدخلت صباح اليوم على الساعة الثامنة و40 دقيقة من أجل البحث عن غريق في البحر على مستوى شاطئ وادي تبلوت (مسموح السباحة الراية حمراء) بلدية ودائرة أوقاس، حيث ثم انتشال جثة الغريق على الساعة التاسعة و40 دقيقة.

وأضاف المصدر ذاته، أن الضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 18 سنة، تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وقد سخرت الحماية المدنية للبحث عن الغريق، 10 غطاسين، زورق مطاطي و03 سيارات إسعاف.

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